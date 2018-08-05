المزروعي: الظفرة يطبق فكر المدرسة الهولندية على المراحل السنية

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أكد مشرف قطاع الناشئين ومدير فريق الرديف بنادي الظفرة، خميس خليفة المزروعي، أن نادي الظفرة بدأ وضع منهجية خاصة في أكاديمية الكرة بالنادي وفرق المراحل السنية، بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة النادي صالح جذلان المزروعي، وأعضاء مجلس الإدارة، يعتمد على جذب أكبر عدد من اللاعبين من المناطق المحيطة بالنادي، إضافة إلى «تطبيق فكر المدرسة الهولندية على فرق المراحل السنية».

وأكد المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»، أن أكاديمية الكرة بدأت منذ بداية شهر يوليو الماضي بفكر جديد، من خلال عمل اختبارات لاختيار اللاعبين الموهوبين، من الذين تنطبق عليهم آلية القرار الجديد الخاص بمواليد الدولة وأبناء المواطنات، وبالفعل حصل النادي على عدد كبير من اللاعبين، سيتم وضع خطط فنية لهم ليكونوا إضافة للفريق الأول في السنوات المقبلة.

وقال خميس المزروعي: «نسعى لأن تكون أكاديمية الكرة في النادي واحدة من أكبر الأكاديميات في الدولة من خلال الاهتمام بهذه الفئات، التي تحتاج إلى عمل كبير ولم تلق الاهتمام في أندية الدولة بالشكل الذي تستحقه، ونادي الظفرة محاط بعدد كبير من المناطق التي تضم مواهب عدة في الكرة، ونسعى إلى استقطابها وتطبيق شعار الرياضة للجميع، وهو بالتأكيد أمر يمكن تحقيقه بالاعتماد على الكادر الفني والإداري الموجود في النادي».

وأضاف المزروعي: «توجيهات مجلس الإدارة كانت واضحة مع بداية الموسم وهو الظهور بشكل مختلف، وبناءً عليه شهدت أكاديمية الكرة وقطاع الناشئين وفريق الرديف بعض التعديلات، التي من شأنها أن تحدث نتيجة إيجابية في السنوات المقبلة بتغييرات فنية وإدارية، إضافة إلى أسلوب اللعب في فرق القطاع، حيث نسعى إلى تطبيق منهجية فكر أسطورة كرة القدم الهولندية الراحل يوهان كرويف في التدريب، من خلال وجود المدير الفني لمدرسة الكرة الذي عمل مع الجهاز الفني للمدرب الهولندي كرويف، خلال 12 عاماً، ويسعى جدياً إلى تغيير جذري في مستوى فرق المراحل السنية».

وأوضح المزروعي أن هناك برامج خاصة وورش عمل فنية للمدربين والإداريين، تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية، والتركيز على استقطاب أفضل مجموعة من اللاعبين إلى نادي الظفرة.

وفي جانب آخر، أعلنت شركة نادي الظفرة لكرة القدم، أمس، تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول، زايد الحمادي لثلاثة مواسم إضافية، ليغلق بذلك النادي الباب أمام الأندية التي كانت تطمح إلى الحصول على خدمات الحارس في الموسم الجديد. وقال النادي، في بيان عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ضمن خطواته لخلق مزيد من الاستقرار في الفريق، مجلس إدارة نادي الظفرة يجدد عقد حارسه زايد الحمادي لثلاثة مواسم إضافية».

الظفرة حافظ على حارسه زايد الحمادي لثلاثة مواسم إضافية.