الجزيرة يعود من هولندا اليوم.. وخصيف يغيب عن لقاء النصر السعودي

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

تعادل الجزيرة مع غرافشاب الهولندي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في ختام لقاءات فريق الجزيرة الخمسة الودية بمعسكره الخارجي بهولندا استعداداً للموسم الجديد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق غرافشاب بهدف دون رد أحرزه جيكوس في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني نجح البرازيلي ليوناردو بيريرا في تسجيل هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 57.

وتعود إلى أبوظبي مساء اليوم بعثة الفريق بعد انتهاء المعسكر، ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام على أن يعود الفريق للتدريبات مساء الأربعاء المقبل 8 أغسطس الجاري على ملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، استعداداً لمواجهة النصر السعودي على ملعب محمد بن زايد في ذهاب الدور 32 لبطولة دوري أبطال العرب يوم 13 أغسطس الجاري، بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على إقامة لقاء الذهاب بالعاصمة أبوظبي بدلاً من العاصمة السعودية الرياض.

من جهته، أشاد مدير فريق الجزيرة حسين سهيل بالمعسكر الخارجي للفريق، مؤكداً أنه حقق الأهداف المرجوة منه، سواء بانسجام الرباعي الأجنبي أو بدخول بعض العناصر الجديدة وتأكيدها على جدارتها بالتواجد ضمن صفوف الجزيرة.

وأشاد سهيل بالتزام اللاعبين واجتهادهم خلال هذه الفترة المهمة، مؤكداً أن الجميع أدى المطلوب منه على أكمل وجه وكان مثالاً للالتزام والتفاني في أداء الواجب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك مكاسب عديدة من معسكر الفريق بهولندا بخلاف انسجام الأجانب، أهمها ظهور اللاعبين الشباب بمستوى أكثر من رائع أمثال بدر الشبيبي وأحمد محمود وعبدالله فيصل ومحمد عبيد العبدولي، والمستوى الرائع الذي قدمه الوافد الجديد حارس المرمى عادل أبوبكر، ونتمنى أن يكون التوفيق حليف الجزيرة في الفترة المقبلة، ونحن متفائلون بأن الأيام المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في مستوى الفريق».

وأعلن سهيل أنه لا توجد أية إصابات بالفريق باستثناء إصابة علي خصيف وسيكون جاهزاً للعودة إلى التدريبات بعد 10 أيام، وسيكون هناك البديل الجاهز له في مباراة النصر السعودي.