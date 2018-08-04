فوز الفجيرة على راين الألماني بثلاثية

المصدر: محمد فاضل - دبي

فاز فريق نادي الفجيرة على فريق راين الألماني بثلاثة اهداف مقابل لاشيء ، في المباراة التي جرت اليوم ضمن معسكر الفريق المقام في المانيا، ضمن استعدادات الفجيرة للموسم المقبل لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وسجل اهداف الفجيرة كل من عبد الله سعيد وراشد جلال وراشد حسن، وخاض " الذئاب" المباراة بدون محترفيه الاجانب، معطيا بذلك فرصة لكامل لاعبي الفريق الكشف عن إمكاناتهم الفنية والبدنية، وفي سياق متصل يخوض الفجيرة اخر مبارياته الودية في المعسكر بمواجهة الظفرة بتأريخ السابع من الشهر الحالي، قبل ان يعود للدولة لاستكمال استعداداته للموسم الجديد.