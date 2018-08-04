محمد عبدالله والجنيبي يشاركان بورشة الحكام في ماليزيا

المصدر: منصور السندي - دبي

يغادر إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد غد، الحكمان الدوليان؛ المونديالي محمد عبدالله حسن، وعمار الجنيبي، إضافة للحكمين الموندياليين المساعدين محمد أحمد يوسف وحسن المهري، تمهيداً للمشاركة في ورشة العمل التي ينظمها هناك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكام الذين سيديرون مباريات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات في يناير المقبل، علماً بأن محمد عبدالله حسن الذي شارك أخيراً في إدارة مباريات كأس العالم التي أقيمت في روسيا، وكذلك عمار الجنيبي يعدان من أفضل الحكام في آسيا نظراً للخبرة الطويلة التي يتمتع بها كل منهما.

وتستضيف الإمارات نهائيات كأس آسيا بمشاركة 24 منتخباً، إذ يلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين والهند وتايلاند.