50 مشاركاً من نادي الذيد يمارسون رياضة التزلج على الجليد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

مارس 50 مشاركاً من المنتسبين للنشاط الصيفي لنادي الذيد الثقافي الرياضي رياضة التزلج على الجليد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي الذي حمل عنوان «عطلتكم غيــر»، في إطار فعاليات مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة.

وجرى تنظيم رياضة التزلج خلال القيام بتنفيذ رحلة الى القرية الثلجية الواقعة في مول الإمارات بدبي، بهدف تمكين المشاركين من ممارسة رياضة التزلج بعد إضافتها إلى أنشطة البرامج الصيفية في نادي الذيد.

وتمكن المشاركون من تعلم مهارات التزلج والتمرين المختلف، بجانب الممارسة لعدد من الساعات في أجواء مثيرة من المرح امتزجت ببرودة الثلج داخل القرية الثلجية.

وأشار مدير نادي الذيد الدكتور حمود العنزي في تصريحات صحافية، إلى أهمية التنوّع في فعاليات نادي الذيد في العطلة الصيفية، بحيث تتضمن العديد من الرياضات المختلفة التي يهدف النادي إلى نشرها بين المشاركين من مختلف الأعمار السنية. وأضاف أن رياضة التزلج على الجليد تمثل هدفاً كبيراً للعديد من المشاركين لذا تم تنظيمها بهدف تعويد المشاركين على ممارستها، فضلاً عن أهميتها وما تتيحه من لياقة ورياضة كعنصرين من عناصر نشر الرياضة كأسلوب حيا، وإشاعة جو من الترفيه الممتع في أجواء باردة.