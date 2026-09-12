كريم بنزيما يستمتع بوقته في حلبة دبي للتزلج

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته إحدى صانعات المحتوى عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، وثقت فيه لقاءً مفاجئاً جمعها بالنجم الفرنسي كريم بنزيما، أثناء ممارسته رياضة التزلج داخل حلبة دبي للتزلج في دبي مول.

وعبّرت صاحبة الحساب في الفيديو عن دهشتها الكبيرة وسعادتها بمصادفة مهاجم الاتحاد السعودي والنجم العالمي السابق لريال مدريد، وهو يستمتع بوقته دخل الحلبة بمهارة وعفوية، مشيدة بتواضعه وترحيبه بالتفاعل والتقاط اللقطات التذكارية.