قرعة جديدة للآسياد.. والأولمبي في المجموعة الثالثة

المصدر: جوني جبور - دبي

أدى انسحاب المنتخب العراقي في وقت سابق من هذا الأسبوع، من منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها إندونيسيا من 18 الجاري وحتى الثاني من سبتمبر المقبل، إلى قيام الاتحاد الآسيوي للعبة بإعادة القرعة، لتسفر عن وقوع المنتخب الأولمبي الوطني على رأس المجموعة الثالثة، بعد أن كان في الخامسة، وسيلعب مع منتخبات الصين وتيمور الشرقية وسورية.

وهذا بحسب ما أعلنت عنه اللجنة المنظمة، أمس، التي سحبت القرعة للمرة الثالثة، بعد الأولى التي لم تشمل الإمارات وفلسطين، نتيجة أخطاء من اللجنة المنظمة، ثم سحبت الثانية التي وضعت الأبيض في المجموعة الخامسة، قبل أن يعود أمس ليلعب في الثالثة.

والأهم في هذه القرعة، أن الأولمبي استعاد وضعه على رأس المجموعة بدلاً من حلوله في التصنيف الخامس في القرعة الثانية.

وتبدأ منافسات كرة القدم في الـ10 من الشهر الجاري، على أن تقام المباراة النهائية في الأول من سبتمبر المقبل.