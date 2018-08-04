عودة مفاوضات شباب الأهلي لضم الإكوادوري كازيريس

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

دخل نادي شباب الأهلي في مفاوضات جديدة مع نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي، للتعاقد مع اللاعب الإكوادوري خوان كازيريس، بحسب وسائل الإعلام البرازيلية، أمس.

وذكرت صحيفة «يو أو إل» أن أتليتكو مينيرو لا يستبعد بيع كازيريس في فترة الانتقالات الحالية، لافتة إلى أن إدارة النادي تلقت عرضين من شباب الأهلي والنصر السعودي، للتعاقد مع اللاعب الإكوادوري.

وأضافت: «إدارة النادي تلقت اتصالات جديدة، الثلاثاء الماضي، عقب التعادل أمام باهيا في الدوري، من شباب الأهلي للتفاوض حول ضم كازيريس، وتبدو إدارة أتليتكو مينيرو في طريق الموافقة على رحيل اللاعب، لكن بعد التشاور مع مدرب الفريق ألكسندر غالو».

يذكر أن مفاوضات شباب الأهلي مع أتلتيكو مينيرو تعثرت في يوليو الماضي، لضم كازيريس، ليصرف النادي النظر عن الصفقة، قبل أن يتم فتح باب المفاوضات مجدداً الأسبوع الماضي، إذ يسعى شباب الأهلي لحسم ملف اللاعبين الأجانب، حيث يضم في صفوفه ثلاثة لاعبين، هم: المولدوفي لوفانور هنريكي، والأرجنتيني ماورو دياز، والإكوادوري جيمي أيوفي.