العين يوافق على انتقال عموري للهلال السعودي

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أكدت قناة الإخبارية السعودية اليوم الجمعة أن نادي ⁧الهلال⁩ تلقى موافقة من نادي العين على ضم اللاعب عمر عبدالرحمن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وأن الإعلان خلال الساعات القادمة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي إلبيرتو زاكيروني قرر استبعاد لاعب نادي العين والمنتخب عمر عبد الرحمن من معسكر المنتخب الحالي في النمسا ومنحه عدة أيام بطلب منه قبل أن يعود للالتحاق بمعسكر المنتخب مجددا وذلك بسبب ما وصف بـ "ظروف خاصة " لم يتم الكشف عنها من قبل الجهاز الفني، علما بأن اللاعب تواجد في مقر بعثة المنتخب في النمسا قبل أن يغادر عائدا الى الإمارات.