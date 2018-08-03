ورشة في الشارقة عن فئات «جائزة الإبداع الرياضي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقد مجلس الشارقة الرياضي بمقره أخيراً ورشة تعريفية عن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، بهدف التعريف بالجائزة ومعاييرها وأهدافها لعدد من اللاعبين الموهوبين في مختلف الرياضات، منها التايكواندو والقوس والسهم والرماية والمبارزة للجنسين، بهدف تحفيزهم وتشجيعهم للترشيح والمشاركة في النسخة المقبلة للجائزة.

وضم وفد الجائزة مدير قسم الخدمات المساندة عبدالله الحمادي، ومنسق القسم الفني الدكتور ناجي إسماعيل، ومنسق اللجنة الفنية الدكتور جمال عباس. وعقدت ورشة عمل حول الجائزة ومعاييرها، حيث كان في استقبالهم الأمين العام للمجلس عيسى هلال الحزامي، ومدير إدارة التطوير الرياضي خالد الناخي، وخبير رعاية الموهوبين بالمجلس سليم السعيدي.