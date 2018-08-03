إسماعيل أحمد: لا سقف لطموحات «الزعيم»

المصدر: معاذ كمبال - العين

اعتبر «الدولي»، إسماعيل أحمد، مدافع فريق نادي العين والمنتخب الوطني لكرة القدم، فترة الإعداد الخارجي التي تسبق انطلاقة الموسم، من أهم المراحل الخاصة بتجهيز الفريق لتحدياته الكبيرة واستحقاقاته المهمة على الصعد كافة، قائلا إن العين وبالنظر إلى كونه أكثر الأندية مشاركة في البطولات فـ«لا سقف لطموحاته في الموسم المقبل»، كما أن الفريق مطالب دائماً بالظهور المشرّف الذي يتسق مع طموحات كل منتسب لهذا الكيان، وإسعاد جماهيره.

وأكمل إسماعيل أحمد : جميع لاعبي العين في المعسكر يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعملون على مضاعفة جهودهم من خلال الجرعات التدريبية المكثّفة على النحو المطلوب للخروج بأكبر المكاسب المرجوة.

وزاد: ندرك جيداً أهمية الموسم الكروي الحالي بالنسبة لنا في نادي العين، ورغبتنا قوية على تحقيق الأهداف المرجوة، في موسم يتزامن مع اليوبيل الذهبي للنادي، الأمر الذي يحفزنا على تجاوز الشعور بالتعب والإرهاق، واستعدادات الفريق في تصاعد مستمر لبلوغ درجة الجاهزية المرجوة للاستحقاقات المهمة التي تنتظرنا في الموسم الحالي.