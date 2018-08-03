بني ياس يجدّد لحبوش صالح موسماً إضافياً

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس، تجديد عقد لاعب الوسط حبوش صالح لمدة موسم إضافي، ليلحق بزميله وقائد الفريق يوسف جابر، الذي أعلن تجديد عقده لموسم إضافي أيضاً قبل أيام. وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم»، إن تجديد عقد اللاعبين بشكل رسمي رد على الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، برفضهما تجديد العقود وعدم السفر مع بعثة الفريق إلى المعسكر الخارجي المقام في هولندا، إلا بعد تسلم مستحقات متأخرة لهما لدى النادي، بالإضافة إلى أن اللاعبين سافرا مع البعثة إلى هولندا قبل إتمام عملية تجديد العقود. من جانب آخر يلتقي بني ياس مع النصر السعودي، مساء اليوم، في تجربة ودية قوية للسماوي، ضمن سلسلة مبارياته الودية خلال معسكره بهولندا. وكان بني ياس قد أدى مباراتين وديتين، فخسر من الاتفاق السعودي، ثم فاز على فيتزي الهولندي.