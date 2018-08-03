مبخوت وخصيف يلتحقان بمعسكر المنتخب

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

غادر ثنائي فريق الجزيرة الدوليان علي خصيف وعلي مبخوت معسكر الفريق الخارجي المقام حالياً في هولندا، للانضمام إلى تجمع المنتخب في النمسا، وسبقهم لاعبو الأولمبي الأربعة محمد العطاس وزايد العامري وخليفة الحمادي وعبدالرحمن العامري، الذين يستعدون في ماليزيا لدورة الآسياد.

من جانب آخر، يختتم الجزيرة سلسلة مبارياته الودية بمعسكر هولندا، اليوم، بلقاء فريق جرافشاب أحد أندية الدوري الهولندي. وكان قد تعادل قبل أيام أمام فريق أيندهوفن، حامل لقب الدوري الهولندي.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الفريق إلى العاصمة أبوظبي الأحد المقبل، لمواصلة التدريبات اليومية استعداداً لمواجهة فريق النصر السعودي يوم 13 الجاري، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال العرب.