مهرجان أبوظبي للشطرنج ينطلق الثلاثاء

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

ينظم نادي أبوظبي للشطرنج فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي الـ25، الثلاثاء المقبل، بفندق دوست ثاني بأبوظبي.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة في مختلف الفعاليات من نخبة لاعبي الشطرنج في العالم، إضافة إلى أبرز نجوم اللعبة في دولة الإمارات، وستقام على هامش المهرجان بطولة المخضرمين لعمر 55 سنة لأول مرة.

ويشارك في المهرجان نجم الإمارات سالم عبدالرحمن، وهو من أبرز لاعبي الشطرنج الإماراتي، كما يشارك عمران الحوسني، بالإضافة إلى روضة عيسى السركال.

ويبلغ عدد المشاركين في بطولة الأساتذة الدولية 160 لاعباً من 31 دولة، ويبلغ عدد حملة الألقاب الدولية الرفيعة على مستوى اللعبة 125، منهم 51 لاعباً يحملون لقب أستاذ كبير، وست لاعبات يحملن لقب أستاذة كبيرة، و27 لاعباً بلقب أستاذ دولي، و11 لاعبة بلقب أستاذة دولية.

ويترأس لجنة الحكام في البطولة طاقم حكام دولي إماراتي، بقيادة الحكم الدولي سعيد أحمد محمود، ونخبة من الحكام الدوليين، أبرزهم منصور التميمي ومريم منصور ومروى صفر.

أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس، بحضور رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان حسين عبدالله الخوري.