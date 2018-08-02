النصر مهتم بالتعاقد مع البيروفي كيوفيدو

المصدر: أحمد طارق - دبي

تقدم نادي النصر بعرض لنادي أليانز ليما البيروفي للتعاقد مع اللاعب الشاب كيفين كيوفيدو، بداية من الموسم المقبل، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام البروفية، أمس.

وقالت صحيفة «لا ريبوبليكا» أن النصر أبدى اهتمامه بضم اللاعب البيروفي كيوفيدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً بات مطلوباً من العديد من الأندية، بعد تألقه مع أليانز ليما في الفترة الماضية.

من جهتها، أكدت صحيفة «ليبيرو» أن النصر تواصل مع نادي أليانز ليما للتعاقد مع كيوفيدو، وأوضحت أن أقدم نادٍ في الإمارات يسعى للتعاقد مع الموهبة الشابة، ولاعب منتخب بيرو للشباب، لافتة إلى أن تألق كيوفيدو قد يجعل النادي يتمسك بخدماته لخوض المباريات السبع المتبقية في الموسم الحالي.

ويضم النصر في صفوفه حالياً ثلاثة لاعبين أجانب، هم البرازيلي ليريو والفرنسي كاباي والبرازيلي صامويل روزا، ويأمل أن يحسم ملف الأجنبي الرابع قبل بداية الموسم.