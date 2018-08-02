المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تعاقد

طلب مدرب أحد أندية دوري الخليج العربي من إدارة ناديه سرعة الانتهاء من التعاقدات الجديدة قبل العودة من المعسكر الخارجي، حتى يتمكن اللاعبون الجدد من الانسجام مع الفريق قبل الموسم الجديد.

مباراة

حدد فريقا اتحاد كلباء والشباب السعودي موعد الخامس من أغسطس الجاري، موعداً للمباراة الودية التي ستجمع الفريقين في سلوفينيا، مكان إقامة معسكرهما التدريبي الخارجي، استعداداً للموسم الجديد.

منتخب

اعتمدت لجنة القوة البدنية في اتحاد بناء الأجسام، أسماء لاعبي المنتخب الذي سيشارك في بطولة آسيا المقبلة، التي ستقام بدبي في سبتمبر المقبل، بواقع 15 لاعباً، وبقيادة بطل العالم فيصل الغيص الزعابي.