شباب الأهلي يخطط لاستعادة البطولات مع المدرسة التشيلية

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض شباب الأهلي الموسم المقبل بطموحات مختلفة عن الموسم الماضي، الذي كان بمثابة فترة انتقالية، بعد قرار دمج ناديي دبي والشباب مع النادي الأهلي، تحت مسمى شباب الأهلي - دبي، إذ أنهى الفريق مسابقة دوري الخليج العربي في المركز الخامس من لائحة الترتيب، بينما ودع بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي من نصف النهائي.

ويسعى الفريق إلى الظهور بشكل أفضل في الموسم المقبل، بعدما تخطى الفترة الانتقالية، واكتملت الصورة للأمور الإدارية كافة، من خلال تشكيل مجلس إدارة جديد، بينما على مستوى الإدارة الفنية واللاعبين، قام مجلس إدارة شركة كرة القدم بعمل تغييرات كبيرة بداية من الموسم الماضي، وكان أبرزها الاستغناء عن المدرب التاريخي للنادي، الروماني أولاريو كوزمين، بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري، وتعيين مدرب المنتخب الوطني السابق، مهدي علي، حتى نهاية الموسم.

وعقب نهاية الموسم تواصل العمل لبناء فريق يعوض الموسم الاستثنائي الذي شهد للمرة الأولى عدم تحقيق شباب الأهلي أي بطولة، منذ سبع سنوات، وبالتحديد في موسم 2010-2011، إذ اعتاد النادي تحقيق بطولة على الأقل أو أكثر في كل موسم، لذلك يبدو الموسم الجديد مهماً لعودة الفريق إلى طريق البطولات، خصوصاً أن مشاركة شباب الأهلي تقتصر على المشاركة في البطولات المحلية الثلاث، دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، بينما لم يتأهل الفريق إلى دوري أبطال آسيا، ولم يشارك في كأس العرب للأندية الأبطال، ولم يحقق الفوز بإحدى بطولتي الدوري أو الكأس للمشاركة في كأس سوبر الخليج العربي.

وكانت أهم خطوات شركة شباب الأهلي لكرة القدم، هي التعاقد مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، قادماً من اتحاد جدة السعودي، إذ يمتلك سييرا سيرة ذاتية ممتازة، حيث سبق له تدريب يونيون إسبانيولا التشيلي من 2010 إلى 2015 قبل أن ينتقل لتدريب منافسه المحلي كولو كولو ويقوده لإحراز لقب الدوري في 2015، وكانت تجربته مع الاتحاد السعودي جيدة، إذ قاد «الإتي» للفوز ببطولة كأس الملك الموسم الماضي، إضافة إلى تحقيق بطولة كأس ولي العهد الموسم قبل الماضي، وكانت إدارة النادي السعودي تأمل في استمرار المدرب التشيلي، ولكن سييرا اختار خوض تجربة جديدة مع شباب الأهلي.

وعلى صعيد التعاقدات أبرمت شركة الكرة صفقات من العيار الثقيل، وذلك باستعادة خدمات المهاجم الدولي أحمد خليل في صفقة انتقال حر، بعدما انتقل إلى الجزيرة ثم لعب معاراً إلى العين الموسم الماضي، بينما ضمت المهاجم الشاب أحمد العطاس من الجزيرة في صفقة انتقال حر، إضافة إلى لاعب الوسط عبدالله النقبي من الظفرة، بعدما كان النقبي من نجوم الموسم الماضي مع الوصل، في المقابل عاد كل من محمد جابر ويوسف السيد بعد انتهاء إعارتهما للشارقة وحتا.

وعلى مستوى اللاعبين الأجانب استغنى شباب الأهلي عن السنغالي ماخيتي ديوب الذي انتقل إلى نادي بكين رينهي الصيني، كما تم انهاء عقد الأرجنتيني توماس دي فينسنتي بالتراضي، وعدم تجديد عقد اللاعب الكوري الجنوبي موون تشانغ، بينما كان المولدوفي هنريكي لوفانور الأجنبي الوحيد المستمر من الموسم الماضي، وأعلن النادي التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ماورو دياز قادماً من نادي دالاس الأميركي، والإكوادوري جيمي أيوفي من نادي بكين رينهي الصيني.

وتعكف إدارة النادي على حسم ملف الأجنبي الرابع، قبل العودة إلى دبي، من المعسكر الإعدادي الخارجي في إسبانيا، إذ شهد المعسكر اهتمام المدرب خوسيه سييرا بشكل كبير باللاعبين الشباب، كما حرص على تجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق.

ويراهن شباب الأهلي على وجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرة، خصوصاً أن مدرب المنتخب الوطني، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، استدعى ثمانية لاعبين من شباب الأهلي للمعسكر الخارجي لـ«الأبيض» في النمسا، وهم عبدالعزيز صنقور ووليد عباس ومحمد سبيل ومحمد مرزوق وإسماعيل الحمادي وماجد حسن وأحمد خليل وسعيد جاسم، بينما تضم قائمة الفريق لاعبين دوليين لم يتم استدعاؤهم ولديهم خبرة كبيرة، أبرزهم ماجد ناصر وعبدالعزيز هيكل وحبيب الفردان وسالمين خميس.

ولن تكون مهمة المدرب التشيلي سهلة في الموسم المقبل، خصوصاً أن جمهور النادي يأمل في عودة الفريق إلى المنافسة على البطولات، بينما سيجد شباب الأهلي منافسة قوية من مختلف الأندية التي استعدت بقوة للموسم الجديد.

• الراحلون

المدرب مهدي علي.

الأرجنتيني توماس دي فينسنتي (إنهاء تعاقد).

السنغالي ماخيتي ديوب (بكين رينهي الصيني).

الكوري الجنوبي موون تشانغ (انتهاء إعارة).

محمد مرزوق (النصر).

عادل الحمادي (دبا الفجيرة).

• تعاقدات شباب الأهلي

المدرب التشيلي خوسيه سييرا.

أحمد خليل (انتقال حر).

أحمد العطاس (انتقال حر).

عبدالله النقبي (الظفرة).

محمد جابر (انتهاء إعارة).

يوسف السيد (انتهاء إعارة).

الأرجنتيني ماورو دياز (دالاس الأميركي).

الإكوادوري جيمي أيوفي (بكين رينهي الصيني).

• مجلس إدارة جديد

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي - دبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي - دبي لكرة القدم، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ونص قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد، على أن يضم مجلس إدارة شركة شباب الأهلي - دبي لكرة القدم كلاً من سامي القمزي، وإبراهيم عبدالملك محمد، وخالد بوحميد، ويعقوب بن عيسى بن ناصر السركال، وعلي الحباي، وعبدالمجيد حسين، وسعيد راشد الهلي، وجمال زعل المهيري، كما أصدر سموه قراراً يقضي بضم عصام الحميدان إلى عضوية مجلس إدارة نادي شباب الأهلي.

• مباريات ودية

شباب الأهلي وإيخيدو (1-1).

نيوكاسل الأسترالي وشباب الأهلي (2-1).