جمال عبدالله: انتقالي إلى كلباء إضافة مهمة لمسيرتي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

عبّر حارس المرمى الجديد لنادي اتحاد كلباء، جمال عبدالله، عن سعادته بالانضمام إلى «النمور»، وتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، مؤكداً جاهزيته الكاملة من الناحيتين الطبية والفنية.

وقدم اللاعب شكره لإدارة نادي شباب الأهلي، لتسهيل مهمة انتقاله إلى اتحاد كلباء، بعد إجراء المخالصة بشكل سهل، مهّد له ارتداء قميص اتحاد كلباء، والعودة إلى الملاعب مجدداً، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

وقال جمال لـ«الإمارات اليوم»: «انتقالي إلى كلباء إضافة مهمة لمسيرتي، والهدف سيكون الإسهام في تحقيق الفريق طموحه الأساسي بالبقاء، وأتطلع إلى الظهور بأفضل صورة في المنافسات المقبلة».

وأكمل: «الموسم المقبل صعب جداً، ويوجد فيه حراس مرمى مميزون، ما يستوجب الكثير من الجهد خدمةً لفريقي الجديد».

يذكر أن الحارس جمال عبدالله سبق له أن فاز بلقب أفضل حارس في دوري الدرجة الأولى مرتين، آخرهما كان في موسم 2016-2017، فضلاً عن مشاركته مع منتخبات الشباب والناشئين، كما شارك في دوري المحترفين في أربعة مواسم.