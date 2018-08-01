دبا الفجيرة يخسر امام لايبزك الألماني وديا

المصدر: محمد فاضل - دبي

خسر الفريق الاول لنادي دبا الفجيرة امام فريق انترناشونال لايبزك الألماني بهدفين مقابل لاشيء في اول مبارياته الودية، والتي اقيمت عصر اليوم، ضمن معسكره الخارجي المقام في المانيا استعدادا لخوض غمار الموسم القادم لدوري الخليج العربي، بدوره قال اداري الفريق مانع الغسيه الظنحاني للامارات اليوم: نجح الفريق بتقديم مباراة جيدة، وبغض النظر عن النتيجة، فقد كان الأداء جيدا، من قبل اللاعبين، حيث خاص فريقنا الشوطين بتشكيلتين مختلفتين، لمنح جميع اللاعبين فرصة الكشف عن إمكاناتهم الفنية، ومن خلال المباراة تعرف المدرب على مستوى اللاعبين الجدد، والوقوف على التشكيله الأساسية، وتابع: الفريق المنافس لعب بتشكيلة ثابته طوال المباراة، لكونه يستعد لبطولة الدوري الألماني والتي ستنطلق بعد 6 ايام تقريبا.