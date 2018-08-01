«الزعيم» يفتتح البطولة العربية بالهزيمة من وفاق سطيف

المصدر: معاذ كمبال - العين

فشل فريق العين في تحقيق نتيجة جيدة في انطلاق موسمه الجديد من خلال كأس الأندية العربية الأبطال، بعد أن تعرض للهزيمة في لقاء الذهاب ضمن دور الـ32، 2-1 أمام ضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري، مساء أمس، على ملعب ماكسيمير في العاصمة الكرواتية زغرب.

وسجل فريق العين هدف التقدم في الدقيقة 23 بواسطة إبراهيما دياكي من ركلة جزاء، بينما أدرك وفاق سطيف التعادل في الدقيقة 41 بواسطة قائده عبدالمؤمن جابو، ثم أضاف الفريق الجزائري هدف التقدم عن طريق عبدالمؤمن جابو في الدقيقة 83.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين، السبت المقبل، في الإياب الذي سيقام على الملعب نفسه، ويتأهل الفريق الفائز في مجموع المباراتين للدور ثمن النهائي، الذي سيشهد إقامة قرعة جديدة وغير موجهة لتحديد المباريات.

ودخل الفريقان في أجواء المباراة سريعاً، وكان العين صاحب المبادرة في الدقيقة الثالثة، حين انطلق المدافع الأيمن بندر الأحبابي بهجمة منظمة عبر الجبهة اليمنى، لكن حارس وفاق سطيف خرج لإبعاد الكرة، واستطاع لاعب العين أن يمررها عرضية لزميله دياكي في مواجهة المرمى، لكنه سددها ضعيفة.

وترجم العين أفضليته بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 23 بواسطة إبراهيما دياكي من ركلة جزاء، كانت قد ارتكبت مع المدافع بندر الأحبابي، الذي انطلق بالكرة على الجبهة اليمنى، ودخل إلى منطقة الجزاء قبل أن يجبر مدافع وفاق سطيف على ارتكاب الخطأ.

وحين كان الشوط الأول في طريقه للنهاية، وتحديداً في الدقيقة 41، خطف قائد فريق وفاق سطيف الجزائري عبدالمؤمن جابو هدف التعادل، مستفيداً من الكرة العرضية النموذجية التي أرسلها إليه زميله علي نكروا داخل منطقة الجزاء، واجه بها المرمى الخالي ووضعها في الشباك.

وتراجع مستوى فريق العين في الشوط الثاني، بسبب تدني اللياقة البدنية لمعظم لاعبيه، ما تسبب في فراغات واضحة في خط الوسط، استغلها وفاق سطيف في شن هجماته الخطرة على مرمى الحارس خالد عيسى، بينما اكتفى فريق العين بمحاولة الاحتفاظ بالكرة مع هجمات خجولة. وظلت المباراة بهذه النتيجة حتى الدقيقة 83، حين استغل عبدالمؤمن جابو تراخي دفاع العين، فسجل هدف الفوز لفريقه.