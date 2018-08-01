عجمان يلتقي زيلينا السلوفاكي في ثالثة مبارياته الودية بمعسكر المجر

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان، اليوم، مباراته الودية الثالثة خلال معسكره المقام حالياً في المجر استعداداً للموسم المحلي الجديد الذي يبدأ رسمياً في النصف الثاني من هذا الشهر، إذ يلتقي فريق زيلينا السلوفاكي.

ويسعى الجهاز الفني لعجمان بقيادة المدرب المصري أيمن الرمادي، إلى الاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبيه.

وكان البرتقالي قد تعادل، أول من أمس، أمام فريق كيرتفي المجري، بهدف واحد لكل منهما في مباراة لعبها البرتقالي بتشكيلتين مختلفتين على مدار شوطي اللقاء.

وأكد المدرب المساعد مصطفى صادق، أن الجهاز الفني يسعى إلى استغلال مثل هذه اللقاءات الودية في تجربة أكثر من طريقة لعب مختلفة ومحاولة زيادة معدلات الانسجام بين اللاعبين، خصوصاً أن فريق عجمان طرأ عليه بعض التعديلات بدخول ثلاثة لاعبين محترفين، وهم بحاجة للعديد من المباريات ليحققوا الانسجام المطلوب مع بقية عناصر الفريق.

وقال صادق لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا الأساسي أيضاً الاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية، بعدما خضعوا لفترة قاربت الأسابيع الثلاثة لنواحٍ لياقية عالية المستوى، وهو ما ظهرت دلالاته الإيجابية في المباراتين الوديتين الأولى والثانية، لكننا نطمح إلى المزيد من الارتقاء في هذا الجانب مع التركيز على النواحي الفنية التي سندخل بها الموسم الجديد».

وشدد المدرب المساعد لفريق عجمان على أن التزام اللاعبين من اليوم الأول للمعسكر ساعد الجهاز الفني على أن يخطو مراحل متقدمة في فترة الاعداد، ولايزال لدينا المزيد من الوقت لنحقق كل الأهداف التي نصبو إليها من المعسكر الخارجي المقام حالياً في المجر».

وحول ما إذا كان عدم التعاقد مع المحترف الأجنبي الرابع له تأثير سلبي على الفريق، قال مصطفى صادق: «لا أتوقع ذلك في ضوء الاستراتيجية التي يعتمدها المدرب أيمن الرمادي، اذ إن الجهاز الفني لا يعتمد في أسلوب عمله أو طرق لعبه على عنصر بعينه في الفريق، والدليل أن الفريق في الموسم تعرض في بعض المباريات لغيابات عدة، ورغم ذلك لم يتأثر الفريق سواء من ناحية المستوى أو من ناحية النتائج، وهذا يؤكد أن منهج عملنا داخل الفريق هو الاعتماد على المجموعة وليس على الافراد».

وأوضح: «بالطبع نحن نتمنى أن يلتحق المحترف الرابع بالفريق في أقرب وقت، لكننا لا نميل لحسم ملف اللاعب الأجنبي المتبقي سريعاً بقدر ما يهمنا أن يكون إضافة للفريق بوجه عام، خصوصاً أن الأجانب الثلاثة الذين تم التعاقد معهم شكلوا إضافة واضحة منذ التحاقهم بالنادي، ونأمل أن يكون هو الآخر إضافة مهمة للبرتقالي».