ليما: وجود 3 برازيليين سيسهل مهمتي مع الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب البرازيلي فينسوس دي ليما على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادماً من نادي غريميو البرازيلي، حسب ما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأوضحت: «بذلك أغلقت الشركة ملف اللاعبين الأجانب، واستقرت على الأسماء الأربعة، وهم البرازيليون: فابيو ليما وكايو كانيدو ورونالدو مينديز، والوافد الجديد فينسوس دي ليما».

وأشارت إلى أن اللاعب البرازيلي وصل إلى دبي أول من أمس، إذ أجرى الفحص الطبي فور وصوله من البرازيل، قبل أن يتم توقيع العقد بعد اجتيازه الفحص بنجاح، لافتة إلى أن التعاقد مع فينسوس دي ليما (22 عاماً) يأتي في إطار رغبة شركة الكرة بالنادي في دعم الفريق بالعناصر الجيدة، التي ستساعد «الفهود» على تحقيق أهدافه في الموسم الجديد.

من جهته، أعرب دي ليما عن سعادته بالانضمام إلى الوصل، مؤكداً أنه يرغب في أن يقدم كل ما لديه، وأن يظهر بمستوى يبرهن على أنه صفقة ناجحة.

وقال في تصريحات صحافية إنه: «متحمس للعب مع الوصل، خصوصاً أنني أعلم أن دوري الخليج العربي يعد من أفضل الدوريات في قارة آسيا، بينما يعد اللعب مع ثلاثة لاعبين برازيليين في الفريق نفسه أمراً جيداً، سيجعل مهمتي أسهل في التأقلم مع الفريق وطريقة اللعب، والأجواء بصفة عامة».

وأضاف: «علمت أن فابيو ليما وكايو كانيدو ورونالدو مينديز يقدمون مستويات كبيرة مع الوصل، وهو حافز جيد بالنسبة لي، إذ أرغب في تقديم كل ما لدي داخل الملعب، وأن أسهم مع جميع اللاعبين في إحراز الأهداف وتحقيق الانتصارات، خصوصاً أن (الإمبراطور) من الأندية الكبيرة التي لديها تاريخ، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وأتمنى أن أواصل مسيرة اللاعبين البرازيليين الناجحة مع نادي الوصل».

وبات البرازيلي فينسوس دي ليما ثالثة صفقات الوصل في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما كان تعاقد «الأصفر» مع خميس إسماعيل قادماً من شباب الأهلي، ويوسف أحمد من العين، إذ تعمل شركة الكرة على التعاقد مع صفقات جديدة بالنسبة للاعبين المواطنين، خصوصاً في خط الدفاع، وذلك لتجهيز الفريق بالصورة المناسبة لخوض خمس بطولات في الموسم المقبل، هي: دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، وكأس العرب للأندية الأبطال، ودوري أبطال آسيا، حيث عانى «الإمبراطور» الموسم الماضي بسبب ضغط المباريات بالمشاركة في أربع بطولات، بينما تسببت الغيابات وقلة الأسماء الجاهزة على مقاعد البدلاء في تعويض النقص، في تراجع نتائج الفريق، وهو ما تأمل شركة الكرة تجاوزه في الموسم المقبل، بضم لاعبين على مستوى عالٍ، يسهمون في وجود صف ثانٍ، يدعم الفريق طوال الموسم في مختلف البطولات.

دي ليما:

• «أعلم أن دوري الخليج العربي من أفضل الدوريات في قارة آسيا».

• «الوصل من الأندية التي لديها تاريخ، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة».