4 أرقام جديدة لسباحة الإمارات في بطولة البرتغال

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

شهدت مشاركة منتخب الشباب للسباحة في بطولة البرتغال المفتوحة تحقيق أربعة أرقام جديدة للسباحة الإماراتية، أثبتت نجاح المنتخب في الفترة الماضية تحت القيادة الفنية للمدرب السلوفاكي ماتيك كوشار، وذلك بعدما نجح أحمد الهاشمي وخميس الحوسني في تحقيق أرقام جديدة للدولة في عدد من السباقات، إضافة إلى رقم جديد في سباق تتابع.

وأوضح نائب رئيس اتحاد السباحة رئيس البعثة الإماراتية جمعة البلوشي، أن المنتخب نجح في تحقيق أرقام جيدة خلال البطولة وأظهر السباحون مستوى متميزاً، مشيراً في تصريح صحافي إلى أن تحقيق أربعة أرقام جديدة مع الاحتكاك القوي للبطولة مكسب مهم للسباحة الإماراتية والمشاركة في البطولة الخارجية.

وأضاف جمعة البلوشي: «نجح السباح أحمد الهاشمي في تحقيق رقمين جديدين للدولة في سباقي 100م و50م حرة في زمن 31:32 ثانية و1:9 دقيقة، إضافة إلى تحقيق خميس الحوسني لرقم جديد في سباق 200 متر ظهر، ورقم جديد للدولة في سباق التتابع 4 في 100 متر حرة تحت 16، 17 عاماً في زمن 3:46 دقائق، وبفارق 10 ثوانٍ عن الرقم السابق 3:56 دقائق».