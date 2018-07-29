الوحدة يخسر أمام الاتحاد السعودي بثلاثية

المصدر: إبراهيم الديب ــــ دبي

خسر فريق الكرة بنادي الوحدة أمام فريق الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما، مساء أول من أمس، بالعاصمة النمساوية فيينا، في أولى مباريات الوحدة الودية خلال معسكره المقام حالياً بالنمسا استعداداً للموسم الجديد. وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بهدف واحد لكل منهما، وبدأ فريق الاتحاد السعودي بالتسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق البرازيلي كارليتو، من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

وتمكن المغربي مراد باتنا من تسجيل هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 36، وفي الشوط الثاني أضاف البرازيلي أندرسون فيريرا، الشهير بفالديفيا، الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 81، من تمريرة متقنة من فهد المولد، ثم سجل التونسي، أحمد العكايشي، الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 88.

جاءت المباراة تجربة قوية لفريق الوحدة، وظهر الفريق بمستوى فني جيد في الشوط الأول، وتأثر الأداء بكثرة التبديلات التي أجراها المدير الفني الروماني، لورنت ريجيكامب، للوقوف على مستوى أكبر عدد ممكن من اللاعبين بدنياً وفنياً في أول مباراة ودية يلعبها الفريق خلال المعسكر الخارجي.

وانتهت المرحلة الأولى للمعسكر الإعدادي للوحدة بلقاء الاتحاد السعودي الودي، على أن تبدأ المرحلة الثانية من المعسكر مساء اليوم، التي سيركز من خلالها المدرب على النواحي التكتيكية، بعد أن كانت المرحلة الأولى النواحي البدنية ورفع معدل اللياقة.

وسيغادر ستة من اللاعبين معسكر الوحدة، اليوم، حيث ينضم محمد برغش إلى معسكر المنتخب، الذي يقام في مدينة سالزبورغ النمساوية من الأول حتى 19 من شهر أغسطس المقبل، ضمن البرنامج التحضيري استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019.

كما ينضم خماسي العنابي، محمد الشامسي وأحمد راشد وخالد إبراهيم ومحمد عبدالباسط وسالم سلطان، إلى معسكر المنتخب الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا، في منتصف أغسطس المقبل. والتحق الحارس، سيف الزعابي، حارس مرمى فريق الرديف بمعسكر الفريق الأول، أمس، ليكمل قائمة حراس المرمى بعد مغادرة محمد الشامسي.

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لاعبين يغادرون معسكر الوحدة اليوم، خمسة منهم إلى الأولمبي، واللاعب محمد برغش للالتحاق بالمنتخب الأول الذي يعسكر في النمسا.