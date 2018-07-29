خورفكان يدشن معسكره الخارجي في سلوفاكيا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

دشن فريق خورفكان، أمس، المرحلة الثانية من برنامج استعداداته للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، من خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه في سلوفاكيا. ويترأس البعثة عضو مجلس الإدارة، فيصل النقبي، ويضم 37 لاعباً إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي، ميودراغ، ويتطلع الفريق إلى خوض خمس مباريات ودية خلال المعسكر.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي، عبدالعزيز النعيمي، لـ«الامارات اليوم»: «نتمنى نجاح المعسكر بالشكل الذي تم الإعداد له، تمهيداً للمشاركة في المنافسات المقبلة، وقد تم اختيار سلوفاكيا وفقاً لدراسة فنية».