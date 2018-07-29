الوصل يقترب من التعاقد مع ليما جديد

المصدر: أحمد طارق ــ أبوظبي

اقترب نادي الوصل من التعاقد مع اللاعب البرازيلي، فينسيوس ليما، قادماً من غريميو البرازيلي، بداية من الموسم المقبل، حسب ما ذكرت صحيفة «يو أو إل» البرازيلية، لافتة إلى أن الناديين يضعان الرتوش الأخيرة قبل الإعلان عن الصفقة.

وأوضحت أن نادي غريميو وافق على عرض نادي الوصل، وقرر إعارة فينسيوس ليما إلى «الإمبراطور» لمدة موسم واحد، حتى يوليو 2019، مشيرة إلى أنه ستتم إضافة بند في العقد بأحقية الوصل في شراء اللاعب عقب نهاية الإعارة، إذ إن عقد ليما مع غريميو يمتد حتى 2021.

وأضافت: «بات يتبقى فقط الاتفاق النهائي على قيمة الإعارة، والتفاصيل الخاصة بالعقد، والمبلغ الذي سيتم تحديده لشراء اللاعب في حال كانت هناك رغبة لنادي الوصل في التعاقد مع ليما بصورة نهائية».

وتبلغ القيمة الشرائية للاعب البرازيلي، حسب موقع «ترانسفير ماركت» المختص بأسعار اللاعبين وسوق الانتقالات، 400 ألف يورو، إذ إن ليما، الذي أكمل عامه الـ22 في 11 يونيو الماضي، بدأ مشواره في فريق الناشئين بنادي غريميو، وتمت إعارته لمدة موسم واحد إلى مايوركا الإسباني في 2015، ولكنه لم يشارك مع الفريق الأول، والتحق بالفريق الثاني الذي أحرز معه هدفين في 14 مباراة، قبل أن يعود إلى غريميو مجدداً، الذي أعاره إلى سييرا البرازيلي، الموسم الماضي، حيث أحرز معه خمسة أهداف وصنع مثلها في 22 مباراة.

في المقابل شارك فينسيوس ليما مع غريميو، الموسم الحالي، في 18 مباراة، بواقع تسع مباريات في الدوري البرازيلي، ومباراتين في كوبا ليبرتادوريس، ومثلهما في بطولة سود أميركا، ولم يحرز أهدافاً في الموسم الحالي.

ويجيد ليما اللعب في مركزَي الجناحين الأيمن والأيسر، ولكنه يجيد بصورة أكبر في الناحية اليمنى، إذ إنه في حال إتمام الصفقة سيكون خياراً جيداً للجهاز الفني الوصلاوي، لتبادل الأدوار مع الثلاثي البرازيلي فابيو ليما وكايو كانيدو ورونالدو مينديز.

ويراهن الوصل على سياسته التي اتبعها في تعاقداته في السنوات الأخيرة، بضم اللاعبين الجدد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ثم التعاقد معهم بصفة نهائية في حال إثبات وجودهم، مثلما حدث مع ليما وكايو ورونالدو، بينما لم يتم تجديد عقد الأسترالي أنتوني كاسيرس، وفي الوقت نفسه استمر «الإمبراطور» في البناء للمستقبل بالبحث عن لاعبين صغار السن، إذ إنه تم التعاقد مع فابيو ليما عندما كان عمره 21 عاماً، وسيخوض موسمه الخامس مع الأصفر، والأمر نفسه بالنسبة إلى كايو كانيدو الذي انضم إلى الوصل بعمر 23 عاماً، وأخيراً رونالدو بعمر 22 عاماً.

من جهة أخرى، نشر البرازيلي فابيو ليما صورة له على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، عقب إجرائه، أول من أمس، عملية جراحية في غضروف الركبة، معلقاً عليها قائلاً: «الحمد لله»، ليبعث برسالة اطمئنان إلى الجمهور الوصلاوي، ويؤكد جاهزيته للعودة إلى «الإمبراطور» مع بداية الموسم الجديد، إذ تستغرق فترة الاستشفاء من العملية الجراحية 20 يوماً، سيكون جاهزاً بعدها للانضمام إلى تدريبات الفريق في دبي عقب العودة من المعسكر الخارجي، الذي بدأ «الفهود» المرحلة الثانية منه بالسفر إلى إسبانيا، بعد نهاية المرحلة الأولى في ميونيخ الألمانية.

العقد المتوقع قد يشمل إضافة بند يمنح الوصل أحقية شراء عقد اللاعب بعد نهاية الإعارة.

400

ألف يورو القيمة الشرائية للاعب البرازيلي، فينسيوس ليما، حسب موقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في انتقالات اللاعبين.