الصهباني: زوران وضع الترتيبات الفنية الخاصة بمواجهة وفاق سطيف

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد مدير فريق العين، مطر الصهباني، أن استعدادات «الزعيم» لمباراتي وفاق سطيف الجزائري المقررتين ضمن ذهاب وإياب دور الـ32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم يومي الثلاثاء والسبت المقبلين؛ مضت بالصورة المطلوبة، وأن الفريق حالياً في مرحلة متقدمة من الجاهزية لأداء المباراتين، لافتاً إلى أن الثنائي المصري حسين الشحات والسويدي ماركوس بيرغ سينضمان للمعسكر خلال الساعات المقبلة.

وقال الصهباني في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين: «إن الفريق خاض مباراتين وديتين أمام فريقي إنتر زاربتش وفارازين الكرواتيين، وضع من خلالهما المدرب زوران ماميتش كل الترتيبات الفنية الخاصة بمواجهة وفاق سطيف الجزائري، ونتمنى التوفيق للفريق في تحقيق النتيجة المطلوبة التي تضمن له التأهل للأدوار التالية».

وأكد مدير فريق العين، أن لاعب الوسط المصري حسين الشحات والمهاجم الدولي السويدي ماركوس بيرغ، سيلتحقان بمعسكر الفريق الإعدادي الخارجي خلال الساعات المقبلة، للانخراط في البرامج التدريبية المكثفة بكرواتيا وسلوفينيا إلى جانب زملائهم بالفريق.

وأضاف: «المؤكد أن الشعور بالمسؤولية والرغبة القوية عنوان أداء الجميع في الالتزام بالجرعات التدريبية المقررة على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب برامج الاستشفاء والسباحة وتدريبات تقوية العضلات، خصوصاً أن كل لاعب بالفريق يدرك جيداً قيمة شعار العين وحجم التحديات التي تنتظر (الزعيم) في الموسم الكروي الجديد، وكل من يقع عليه الاختيار لدخول القائمة يظل على قدر الثقة وعند حسن ظن المدرب والإدارة والجماهير».

ورحب مطر الظاهري بمبادرة مدرب الفريق «السابق» الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي حضر مباراة العين الودية الثانية في المعسكر الخارجي أمام فارازين الكرواتي، وقال: «زلاتكو دائماً ما يردد أنا عيناوي ــ باللغة العربية ــ لأنه رجل مخلص وأحد الذين يشعرون بالانتماء الحقيقي لهذا الكيان الشامخ، الذي مكنه من تحقيق طموحاته في التدريب، وكل الأمنيات الصادقة له بالتوفيق في مسيرته التدريبية».

وتابع الصهباني الذي استقبل مدرب المنتخب الكرواتي، وصيف مونديال روسيا 2018، في معسكر الفريق بكرواتيا، أن المدرب زلاتكو حرص على تحية الجميع، وأعرب عن أمنياته للزعيم بتحقيق أفضل النتائج في الموسم الجديد الذي تنتظر فيه الفريق جملة من التحديات الكبيرة.

في جانب آخر، تتوجه بعثة فريق وفاق سطيف الجزائري اليوم للعاصمة الكرواتية زغرب من أجل مواجهة فريق العين مساء يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ32 لكأس العرب، وستتوجه البعثة من المغرب مباشرة لكرواتيا لخوض اللقاء بعد أن لعب الفريق مباراته الرسمية أمام الدفاع الجديدي المغربي في دوري أبطال إفريقيا أمس.

تتوجه بعثة وفاق سطيف الجزائري اليوم إلى زغرب الكرواتية لمواجهة العين.

العين يخسر الودية الثانية

تلقى فريق العين خسارته الودية الثانية على التوالي في معسكره الخارجي الذي يقيمه في سلوفينيا استعداداً للموسم الجديد، إذ خسر هذه المرة على يد فريق فارازين الكرواتي بهدفين لهدف، بينما كان قد خسر في المباراة الأولى أمام إنتر زاربتش الكرواتي بثلاثية نظيفة.

وكان مدرب الفريق السابق، الكرواتي زلاتكو داليتش، تابع المباراة وتلقى تكريماً من اللاعبين والجهاز الفني على جهوده في قيادة منتخب بلاده لنهائي مونديال كأس العالم قبل الخسارة على يد المنتخب الفرنسي.

