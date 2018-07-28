140 لاعباً في شطرنج «صيف الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

افتتحت مساء أول من أمس منافسات بطولتي صيف الشارقة للمصنفين الدوليين تحت 1600 وتحت 2250 لجميع الفئات والأعمار، اللتين ينظمهما نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 21 دولة من بينهم لاعبون من أصحاب الألقاب الدولية.

وخصصت اللجنة المنظمة 20 ألف درهم كجوائز لأصحاب المراكز الستة مع جوائز خاصة للاعبين واللاعبات من أبناء الإمارات.

وضمن أبرز نتائج الجولة الأولى فوز المصنف الأول الدولي السوري عبدالقادر محمد ريس على الدولي الهندي عبيد علي مجاور، بينما فاز لاعب نادي الشارقة سعود الزرعوني على زميله علي طالب آل علي، وعبدالله الحمادي على زميله ماجد آل علي.