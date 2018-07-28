الإكوادوري أيوفي ينضم إلى معسكر شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

وصل اللاعب الإكوادوري جيمي أيوفي إلى إسبانيا أول من أمس، لينضم إلى معسكر شباب الأهلي، إذ شارك اللاعب في تدريبات الفريق تحت قيادة المدرب التشيلي خوسيه سييرا، إذ كشف النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن مدير الفريق محمد أحمد حمدون كان في استقبال اللاعب، حيث انخرط المهاجم الإكوادوري مباشرة في التدريبات.

وبات جيمي أيوفي ثالث اللاعبين الأجانب في قائمة شباب الأهلي التي تضم اللاعب المولدوفي هنريكي لوفانور، الأجنبي الوحيد المستمر من الموسم الماضي مع الفريق، بينما كان النادي قد أعلن التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ماورو دياز لمدة ثلاث سنوات قادماً من نادي دالاس الأميركي.

ويعد أيوفي 30 عاماً من المهاجمين المميزين، إذ لعب الموسم الماضي في صفوف فريق بكين رينهي الصيني، وأحرز معه 20 هدفاً في 35 مباراة، بينما سبق له خوض تجربة وحيدة في الملاعب العربية كانت مع النصر السعودي في 2012، ولكنها لم تكن ناجحة بسبب تعرضه للإصابة وانتقاله إلى تيغوانا المكسيكي