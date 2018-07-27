خبير يُحذر من ممارسة الرياضة ليلاً في الحدائق

المصدر: محمد فاضل - دبي

وصف رئيس الاكاديمية الدولية لبناء الاجسام واللياقة البدنية، الخبير الدولي عبد الكريم محمد سعيد ممارسة الرياضة ليلاً في الحدائق والبساتين بالخطأ الشائع الذي يستوجب على ممارسي الرياضة الانتباه له كونه يسبب مشاكل صحية على صحة الانسان، ولو كانت الرياضة هي المشي.

جاء ذلك على هامش تدشين دورة المستوى الثالث للأكاديمية والتي اقيمت، الجمعة، في فندق روضة البستان في دبي، وقال عبد الكريم لـ "الإمارات اليوم": بسبب عملية التبادل الغذائي للنباتات ليلا والتي تسفر عن ارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الكاربون الذي تطرحه النباتات مقابل الأوكسجين في الأماكن الزراعية، بغض النظر عن درجات الحرارة، منبها على ان الرياضة ستكون سلبية على صحة الانسان، وتتخذ أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام واللياقة البدنية من دبي مقرا لها، ويحاضر فيها محاضرون عالميون من مختلف دول العالم، بالتعاون مع الاتحادين الاماراتي والدولي لبناء الاجسام.