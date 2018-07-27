اتحاد كلباء يغادر إلى سلوفنيا استعداداً لدوري الخليج العربي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اعلن نادي اتحاد كلباء في بيان رسمي، عن ان بعثة الفريق الاول لكرة القدم ستغادر فجر يوم غد السبت الى سلوفينيا، لاقامة المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى الثامن عشر من اغسطس المقبل، استعداداً لخوض منافسات دوري الخليج العربي.

وتضم البعثة 37 شخصا، برئاسة عضو مجلس الادارة، المدير الفني التنفيذي هلال محمد النقبي، والكادرين الاداري والطبي، و الكادر التدريبي بقيادة المدرب البرازيلي جورفان فييرا، و 27 لاعبا من ضمنهم، محترفيه الاجانب، وهم الروماني ماتي، والبرازيلي سانتوس، والكرواتي بيروزفيتش، وسيخوض النمور خلاله 6 مباريات ودية، بدرره اكد هلال النقبي بان جميع أعضاء البعثة تشعر بالمسؤولية،ووصف المقبلة بالمهمة لاعداد الفريق ووجه اللاعبين بالانضباط داخل وخارج المعسكر، والاستفادة القصوى من فقراته.