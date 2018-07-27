كلباء يعين يوسف البيرق إدارياً للفريق الأول

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء محمد اليماحي عن تعيين حارس المرمى السابق لمنتخبي الشباب والأولمبي يوسف عبدالرحمن البيرق بمنصب إداري الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء، تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، ويبلغ البيرق من العمر 29 عاماً، ليكون بذلك أصغر إداري في أندية المحترفين.

وكان البيرق حارساً لمرمى منتخب الشباب الفائز بكأس آسيا للشباب التي أقيمت في السعودية عام 2008، وكأس العالم للشباب التي أقيمت في مصر 2009، قبل ان يتعرض لحادث سير عجل باعتزاله اللعب. وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: يتمتع يوسف بشخصية مميزة ومقبولة من الجميع، ولديه خبرة اللعب مع المنتخبات الوطنية، فضلاً عن ارتدائه قميص عدد من الأندية، منها نادي العين، وكان مشروع حارس مرمى دولي كبير لولا تعرضه للظروف التي أوقفته عن اللعب.

وأكد البيرق من جانبه أنه سعيد بهذا التكليف، وتمنى أن يكون على قدر المسؤولية، وقال: أتطلع الى دعم اللاعبين والجمهور والشارع الرياضي، وسأعمل على استعادة دوري في خدمة الرياضة الإماراتية، والذي توقف بسبب الحادث المروري الذي تعرضت له.