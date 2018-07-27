استاد السلام بالقاهرة يستضيف سوبر العين والوحدة

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

أعلنت لجنة المحترفين، أمس، إقامة مباراة كأس السوبر بين فريقَي العين بطل الدوري وكأس الخليج العربي، والوحدة وصيف دوري الخليج العربي، يوم السبت 25 أغسطس المقبل، على استاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة، الذي يتسع لـ22 ألف متفرج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة بمقر مجلس أبوظبي الرياضي بمدينة زايد الرياضية، بحضور نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة المحترفين، يوسف محمد رسول خوري، والمدير الرياضي لشركة نادي العين لكرة القدم، سلطان راشد، وعضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة، عبدالله جعفر السيفي.

وأعرب خوري عن سعادته باستمرار التعاون بين اللجنة وشركة «برزنتيشن» المصرية المنظمة للمباراة، مشيراً إلى نجاح التجربة السابقة بتنظيم مباراة كأس السوبر في العاصمة المصرية القاهرة، قبل عامين بين فريقي الجزيرة وشباب الأهلي، مبيناً أنها حققت نجاحا لافتاً على كل المستويات، من الناحية التنظيمية والتسويقية وحتى على الصعيد الإعلامي، ما شجع أكثر على تكراره أملاً في تحقيق نجاح أكبر.

وقال: «إقامة مباراة السوبر خارج الدولة تخدم أهدافاً سامية، في مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية بيننا والدول الصديقة، خصوصاً أن الرياضة أصبحت جسراً للتواصل بين الشعوب، وأداة لتوثيق أواصر الإخاء والمحبة بين الأشقاء، كما تسهم مثل هذه المباريات في توسيع قاعدة المتابعين لكرة القدم الإماراتية، وتساعد على استقطاب أعداد أكبر من عشاق كرة القدم في مصر للتعرف أكثر على الدوريين، ما يشجع المقيمين من أشقائنا المصريين على متابعة مسابقاتنا المحلية مستقبلاً».

وأضاف: «اختيار مصر لاستضافة كأس السوبر الإماراتي مجدداً، يأتي تأكيداً على متانة العلاقات بين البلدين، وقد سبق للدولة أن استضافت كأس السوبر المصري ثلاث مرات من قبل، ولقيت الفكرة نجاحاً مبهراً، خصوصاً على الصعيد الجماهيري، ونحن حريصون على استمرار هذا التعاون بين البلدين الشقيقين».

من جانبه، أكد ممثل فريق العين، سلطان راشد، جاهزية الفريق لخوض اللقاء، وحرصه على تقديم أداء جيد يعكس المستوى الحقيقي لكرة القدم الإماراتية، متمنياً أن تخرج المباراة بصورة تليق باسم الفريقين الكبيرين، وأن تكون خير افتتاح للموسم الجديد، كما أكد ممثل فريق الوحدة، عبدالله جعفر، جاهزية فريقه لأداء المباراة، وحرصه على تقديم عرض كروي ممتع يليق بسمعة الكرة الإماراتية، وبسمعة فريق الوحدة حامل لقب البطولة في العام الماضي، مشيراً إلى أن إقامة المباراة على استاد السلام قد تخدم فريق الوحدة الذي سبق له اللعب على هذا الملعب من قبل ثلاث مرات، عندما شارك ضمن فرق المجموعة الأولى لمنافسات البطولة العربية للأندية في يوليو الماضي.

• 22 ألف متفرج سعة استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، الذي يستضيف سوبر الخليج العربي.

• سبق للعنابي أن لعب على استاد السلام حين شارك في البطولة العربية.