بني ياس يواجه فيتيس الهولندي في ثانية ودياته غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يواصل السماوي تدريباته اليومية بمعسكره المغلق في هولندا، تحت قيادة المدير الفني الكرواتي، كرونوسلاف جوريتش، استعداداً لمباراته الودية الثانية، غداً، مع فريق فيتيس أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي.

ومن المنتظر أن يخوض بني ياس مباراته الودية الثالثة خلال المعسكر، أحد يومي الرابع أو الخامس من أغسطس، مع فريق دي إف إس ، والرابعة في السابع من أغسطس مع فريق تي آي سي، والخامسة في التاسع من أغسطس والسادسة والأخيرة يوم 11 أغسطس، والمباراتان مع فريقين من دوري الدرجة الأولى الهولندي.

في جانب آخر، أقام نادي الاتفاق السعودي حفل تكريم لفريق الكرة بنادي بني ياس، أول من أمس، بعد المباراة الودية التي خاضها الفريقان بهولندا، في أولى مباريات فريق بني ياس الودية خلال معسكره الخارجي استعداداً للموسم الجديد.

وأقام عضو شرف نادي الاتفاق، فهد الدبل، مأدبة عشاء للفريقين بعد المباراة مباشرة، التي انتهت بخسارة فريق بني ياس بهدفين دون رد.