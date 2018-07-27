الوحدة يدشن وديات معسكر النمسا بمواجهة الاتحاد السعودي

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

يخوض فريق الكرة بنادي الوحدة مواجهة قوية، مساء اليوم، أمام فريق الاتحاد السعودي، في أولى مباريات الفريق الودية التي يؤديها العنابي خلال معسكره الخارجي، المقام حالياً بالنمسا، استعداداً للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يمنح المدير الفني الروماني، لورنت ريجيكامب، الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المباراة، للوقوف على مستواهم البدني والفني، بعد مرور أسبوعين من فترة المعسكر الذي يمتد حتى 12 أغسطس المقبل.

ومنح الجهاز الفني للفريق راحة للاعبين، أول من أمس، واستغلها اللاعبون في القيام بجولة سياحية على قمة جبال سالزبورغ بالنمسا. وقال مدير فريق الوحدة، عبد الباسط الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الفريق سينتقل لبدء المرحلة الثانية للمعسكر، غداً، التي من المنتظر أن يلعب الفريق خلالها أربع مباريات ودية، الأولى يوم الأربعاء الأول من أغسطس مع أحد الفريق النمساوية، والمباراة الثانية يوم الجمعة الثالث من أغسطس مع فريق نمساوي آخر، والمباراة الثالثة يوم الثلاثاء السابع من أغسطس مع فريق أودينيزي الإيطالي، والمباراة الرابعة يوم السبت 11 أغسطس مع فريق الوحدة السعودي، الذي يقيم معسكراً خارجياً في هذا الوقت بأوروبا.

وقال «بعد مباراة الوحدة السعودي، من المنتظر أن تعود بعثة الفريق إلى البلاد يوم الإثنين 13 أغسطس، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخيرة في العاصمة أبوظبي، لم يحدد موعدها أو طرفها بعد، قبل التوجه إلى مصر يوم 23 أغسطس لأداء مباراة كأس السوبر أمام العين، التي ستقام على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم السبت 25 أغسطس، على أن تعود البعثة في اليوم التالي استعداداً لمواجهة فريق اتحاد كلباء يوم 31 أغسطس، في الجولة الأولى لمنافسات دوري الخليج العربي.

عبدالله سالم مديراً تنفيذياً لشركة الوحدة

قرر مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة، تعيين عضو مجلس الإدارة، عبدالله سالم، مديراً تنفيذياً للشركة، كما قرر المجلس تعيين المدير التنفيذي السابق للنادي، الدكتور عصام محمد علي، مستشاراً لمجلس إدارة الشركة ومقرراً لمجلس إدارة النادي.