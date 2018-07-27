عبدالله موسى: لدي الخبرة للتعاقد مع الأندية دون الحاجة إلى وكيل لاعبين

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

قال ظهير أيسر فريق الجزيرة عبدالله موسى، إن قرار لجنة فض المنازعات باتحاد كرة القدم بفسخ تعاقده مع ناديه جعله لاعباً حراً، ما يمنحه حرية اللعب لنادٍ آخر دون التقيد بعقده القديم مع الجزيرة.

وقضت لجنة فض المنازعات باتحاد كرة القدم، أول من أمس، بفسخ التعاقد بين اللاعب ونادي الجزيرة بعد ثبوت ارتكاب اللاعب مخالفات ضد ناديه الجزيرة على خلفية تقدم الطرفين بشكاوى سابقة إلى اتحاد الكرة ضد بعضهما بعضاً على مدار موسم ونصف.

وقال عبدالله موسى لـ«الإمارات اليوم»: «بعد قرار اللجنة أستطيع اللعب لأي نادٍ آخر يطلبني للعب في صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية دون قيد أو شرط».

وكشف أنه لا يتعامل في الوقت الحالي مع وكيل لاعبين من أجل تفويضه في اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى أي نادٍ، وأنه يمتلك الخبرة الكافية في إبرام العقود مع الأندية دون الحاجة إلى وكيل لاعبين.

وتابع: «تلقيت بعض العروض من أندية في أبوظبي ودبي للانتقال إليها في الموسم الجديد، ولن أكشف عنها في الوقت الحالي، وسأقوم بدراسة هذه العروض لاختيار الأنسب منها، ولن أتعجل اتخاذ القرار حتى يكون صحيحاً من كل الجوانب».

وأضاف: «حرصت طوال الفترة الماضية التي توقفت فيها عن اللعب مع الجزيرة والتي امتدت إلى عام ونصف العام على التدريب بمفردي بكل جدية للحفاظ على لياقتي البدنية، وحتى أكون جاهزاً للانضمام إلى أي فريق أرى أنني يمكن تقديم الإضافة له، ولن تؤثر الفترة القصيرة التي امتنعت فيها عن التدريب لظروف خارجة عن إرادتي في الحفاظ على لياقتي البدنية».

وأشار عبدالله موسى إلى أنه يتعجب كثيراً من القول بأنه غاب عن الجزيرة لمدة عامين كاملين وتوقف خلالهما عن اللعب، وقال: «هذا الكلام غير صحيح، فأنا كنت لاعباً أساسياً في صفوف الجزيرة حتى نهاية الدور الأول من الموسم قبل الماضي (16-2017) الذي فاز به الفريق ببطولة الدوري، ولم أترك الفريق إلا بعد نهاية الدور الأول بعد نشوب الخلافات مع الجهاز الفني لفريق الجزيرة».

وأضاف: «ما ينقصني فقط في هذه الفترة هو حساسية اللعب الجماعي بالكرة، لكن هذا الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً، وأنا جاهز من الآن للانضمام إلى أي معسكر خارجي من التي تقيمها بعض الأندية في الوقت الحالي بأوروبا، في حالة التعاقد مع أحد هذه الفرق».

• عبدالله موسى أكد جاهزيته البدنية للالتحاق بأي نادٍ سيتفق معه الفترة المقبلة.