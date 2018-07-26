دبا يلتقي إنترناشيونال لايبزيك الألماني

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة مدير الفريق الأول جمعة حمدان العبدولي، عن جدول المباريات الودية التي سيخوضها النواخذة خلال المعسكر التدريبي المقام في ألمانيا حالياً، ويضم أربع مباريات، وقال لـ«الإمارات اليوم»: تم الاتفاق مع فريقين ألمانيين وستكون الأولى أمام فريق إنترناشيونال لايبزيك، في الأول من أغسطس، بينما الثانية يوم السابع من الشهر نفسه، ونتطلع إلى أن يخوض الفريق مباريات ودية أمام الفرق الإماراتية التي توجد في ألمانيا، والتي من وجهة نظرنا أكثر فائدة من غيرها لتشابه الظروف الفنية والبدنية.