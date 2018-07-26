الجزيرة يفوز على رودا الهولندي

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

حقق فريق الجزيرة انتصاره الثاني في سلسلة مبارياته الودية، التي يخوضها بمعسكره في هولندا، استعداداً للموسم الجديد، وتغلب على فريق رودا جي سي - أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي - بهدف واحد دون رد، مساء أول من أمس، على ملعب مدينة تيجلين الهولندية.

أحرز الغاني أسانتي هدف الفوز في الدقيقة 27 من الشوط الأول، عندما تلقى تمريرة متقنة من صانع الألعاب خلفان مبارك، وتسلم الكرة وانفرد بالمرمى وسدد داخل الشباك.

ودفع المدير الفني للفريق، مارسيل كايزر، بتشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة، فأشرك في الشوط الأول عبدالرحمن العامري في حراسة المرمى وسالم راشد وفارس جمعة ومسلم فايز وعبد الله رمضان في الدفاع ومحمد جمال وسياني وأسانتي وخلفان مبارك في الوسط ورومارينهو، وعلي مبخوت في الهجوم.

حضر المباراة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، الإيطالي البرتو زاكيروني، الذي يزور وطاقمه المساعد معسكر الجزيرة في هولندا، للوقوف على مستويات اللاعبين، تمهيداً لإعلان القائمة التي ستشارك في تحضيرات المنتخب لبطولة كأس أمم آسيا الـ16 التي تستضيفها الإمارات من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير 2019.