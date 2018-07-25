الإيطالي موليناري يعتلي قمة «غولف السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتلى الإيطالي، فرانشيسكو موليناري، صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، عقب فوزه بلقب البطولة الأميركية المفتوحة العريقة بنسختها رقم 147، ليأتي نجاحه مضاعفاً بعدما حجز أيضاً بطاقة المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف، في نوفمبر المقبل.

وقدم موليناري عرضاً قويا في ملعب كارنوستي العريق، ليصبح أول إيطالي يحصد اللقب الأميركي، لكن الأهم أن اللاعب، البالغ من العمر 35 عاماً، كسب مليوناً و890 ألف نقطة ليتقدم من المركز الرابع إلى المركز الأول في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 4 ملايين و234 ألفاً و946 نقطة هذا الموسم.

وتَشارك الإنجليزي جاستن روز والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي المركز الثاني بفارق ضربتين خلف موليناري، وحصد كل منهما 694 ألفاً و250 نقطة جعلت روز يقفز إلى المركز 14 على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع مليون و466 ألفاً و141 نقطة، بينما تقدم ماكلروي للمركز الخامس بمجموع مليونين و494 ألفاً و458 نقطة.