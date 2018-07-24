المصدر: الامارات اليوم

معسكر

اعتذر أحد اللاعبين عن الانضمام لمعسكر فريقه المقام في أوروبا، إذ أبلغ اللاعب إدارة ناديه بأنه قرر اعتزال كرة القدم هذا الموسم. بعض المقربين من النادي أكدوا أن اللاعب يراوغ ولن يعتزل.

مواليد

حاول أحد أندية دوري الخليج العربي تسجيل لاعب مميز من مواليد الدولة في صفوف الفريق الأول، لكنه فوجئ برفض الاتحاد تسجيل اللاعب، كونه خاض مباراة رسمية واحدة مع منتخب بلاده، وهو ما حال دون استكمال إجراء التسجيل.

مرزوق

تخلّف لاعب شباب الأهلي، محمد مرزوق، عن بعثة فريقه الجديد، النصر، في معسكر هولندا، كما لم يوجد اللاعب مع فريق شباب الأهلي المسجل في كشوفه في معسكره الخارجي في إسبانيا.