اتحاد كلباء يغادر إلى سلوفينيا 28 الجاري

المصدر: محمد فاضل - دبي

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد كلباء إلى سلوفينيا في الـ28 من يوليو الجاري، لإقامة المعسكر الخارجي الذي يستمر حتي الـ18 من اغسطس المقبل، استعداداً لدوري الخليج العربي بقيادة المدرب البرازيلي جورفان فييرا.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس ادارة نادي اتحاد كلباء محمد اليماحي، لـ«الإمارات اليوم»: «متفائلون بمستقبل مشاركة الفريق في الموسم المقبل، والتدريبات تسير وفقاً لبرنامج المدرب جورفان فييرا، وسنعمل على تعزيزه وفقاً لمتطلباته بحيث يتمكن من الوصول بالفريق لأفضل المستويات الفنية والبدنية».

وبخصوص المعسكر التدريبي، قال اليماحي: «الفريق سيلعب خمس مباريات ودية أو ستاً في سلوفينيا، واللاعبون مطالبون ببذل أفضل الجهود الممكنة من أجل الوصول للجاهزية قبل بداية الموسم، ولدينا نخبة من اللاعبين القادرين على تحمل المسؤولية»، وعن الأجنبي الرابع أكد اليماحي أنه سيتم حسم هذا الملف خلال اليومين المقبلين، مبيناً أن المدرب فييرا يفضل أن يكون اللاعب الجديد مدافعاً.