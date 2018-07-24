ختام دورة المستوى الرابع لمدربي بناء الأجسام في الدمام

المصدر: محمد فاضل - دبي

اختتمت، أول من أمس، في الدمام بالمملكة العربية السعودية دورة المستوى الرابع لمدربي بناء الأجسام ومدربات اللياقة البدنية، التي نظمتها أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، وأدارها محاضرون اماراتيون، بإشراف رئيس الأكاديمية العقيد (م) عبدالكريم محمد سعيد، وشارك فيها 26 رياضياً، وتناولت المحاضرات عدداً من الموضوعات المهمة، وأبرزها فسيولوجيا التمارين والتشريح العضلي ونظام الهيكل العظمي للإنسان وأسلوب الإحماء، اضافة إلى التغذية السليمة قبل وبعد ممارسة الرياضة، والإحماء الصحيح، وموضوعات أخرى، وتعد دورة الدمام هي الرابعة في المملكة العربية السعودية بعد أن أقيمت في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة.

بدوره قال مدير الأكاديمية وليد عبدالكريم لـ«الإمارات اليوم»: «توسع المردود الرياضي للأكاديمية خارج الدولة يعد مكسباً مهماً للرياضة الإماراتية، بعد النجاحات التي تحققت داخل الدولة، ويعتبر تعزيزاً لنجاحات ابناء الإمارات على المستوى الدولي».