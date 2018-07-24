العين يبتعث 9 من مواهبه الكروية إلى فالنسيا

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أرسل نادي العين تسعة من لاعبيه الموهوبين الذين وقع عليهم الاختيار من أكاديمية كرة القدم بالنادي للانخراط في برنامج تدريبي في إحدى أبرز الأكاديميات بمدينة فالنسيا الإسبانية، بداية من يوم أول من أمس، ويستمر حتى السابع من شهر أغسطس المقبل، بغرض منحهم جرعات احترافية ليكونوا نواة للفريق الأول بنادي العين مستقبلاً.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم المدير الرياضي، سلطان راشد، للموقع الرسمي لنادي العين، أن سياسة إرسال المواهب والمدربين إلى أكاديميات الكرة المتخصصة بهدف تطوير إمكاناتهم تتسق مع رؤية قيادة هذا الكيان الشامخ وخطط النادي الاستراتيجية.

وكان نادي العين حصل خلال بطولة استاد هزاع بن زايد للناشئين التي استضافها في شهر أبريل الماضي على موافقة ناديي إيفرتون الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني، لتنظيم فترة معايشة لـ12 لاعباً من فرق المراحل السنية خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد في إطار الاستفادة المتبادلة بين نادي العين والفرق التي شاركت في البطولة.

واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار من فرق تحت 15 و16 و18 سنة هم: منصور سعيد الشامسي، سعيد طاهر الرميثي، ذياب خالد المصعبي، خليفة عادل الحوسني، محمد عباس البلوشي، محمد عمر العيسائي، يوسف عبده يعقوب، نهيان علي الأشخري، حمد محمد الدرمكي، إلى جانب اثنين من الكوادر التدريبية المواطنة، هما: شهاب أحمد، ومحمد راشد الكلباني.