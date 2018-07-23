العين يبتعث 9 من مواهبه الكروية إلى فالنسيا

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلن نادي العين عن إرسال تسعة من لاعبيه الموهوبين الذين وقع عليهم الاختيار من أكاديمية كرة القدم بالنادي للانخراط في برنامج تدريبي في أحدى ابرز الأكاديميات في فالنسيا الإسبانية بداية من اليوم الاحد وحتى السابع من شهر اغسطس القادم.

وكشف عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المدير الرياضي، سلطان راشد للموقع الرسمي لنادي العين عن أن اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من فرق تحت 15 و16 و18 سنة هم: "منصور سعيد الشامسي، سعيد طاهر الرميثي، ذياب خالد المصعبي، خليفة عادل الحوسني، محمد عباس البلوشي، محمد عمر العيسائي، يوسف عبده يعقوب، نهيان علي الأشخري وحمد محمد الدرمكي إلى جانب اثنين من الكوادر التدريبية المواطنة وأبناء النادي المنضمين إلى الجهاز الفني بأكاديمية الكرة حالياً وهما شهاب أحمد ومحمد راشد الكلباني".