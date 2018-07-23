بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات تنطلق في إيطاليا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت منافسات بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات بميادين أومبريفيد بمدينة تودي الإيطالية، التي تقام للعام الثاني على التوالي، وتستمر حتى 30 يوليو الجاري، بمشاركة 46 دولة هي الإمارات والكويت وعمان والجزائر والسودان ومصر والأردن ولبنان والعراق وألبانيا وإيطاليا وروسيا وباكستان وأوغندا ومالطا وسكوتلاند وفرنسا وبريطانيا والهند واليمن والسنغال وأوكرانيا وكازاخستان وسلوفاكيا وتركيا واليونان وسان مارينو ولاتفيا وبلغاريا وكندا والصين وتشيلي وكولومبيا والنرويج وبيرو وبولندا ورومانيا ونيوزيلندا وماليزيا وإيران وأميركا وألمانيا والأرجنتين وبيلاروس وغواتيمالا والنمسا.

وتأتي أهمية البطولة الحالية كونها تسبق مشاركة الرماة الآسيويين في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا خلال أغسطس المقبل، ومشاركة كل رماة العالم في بطولة العالم بكوريا الجنوبية أولى محطات التأهل لأولمبياد 2020 بطوكيو والمزمعة إقامتها مطلع سبتمبر المقبل.

وأعرب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرماية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، اللواء د.أحمد ناصر الريسي، عن سعادته بإقامة البطولة للعام الثاني على التوالي في إيطاليا قلعة الرماية في العالم، و«التي تربطنا معها علاقات تاريخية ممتدة لعشرات السنين، ترسخت في جميع الميادين».

ووجه اللواء الريسي الشكر إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي وجهت بإقامة هذه البطولة لدعم رماية السيدات في العالم، والارتقاء بمستواهن، وشملت البطولة برعايتها ودعمها الكريمين حتى حلقت في سماء اللعبة، وقال: «إنه لشرف كبير أن ننظم هذه البطولة التي شرفت برعاية ودعم (أم الإمارات) في الجمهورية الإيطالية».

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني موالاجي، إن البطولة تشهد مشاركة أفضل راميات العالم، ويمثلن أكثر من 45 دولة، لذلك فإن هذا التجمع يصب في مصلحة اللاعبات والاتحادات اللائي يمثلنهن، خصوصاً أن هناك بطولة عالم مؤهلة للأولمبياد المقبل، وهو جل اهتمام راميات العالم كافة.

ووجه جيوفاني شكره وتقديره إلى دولة الإمارات وإلى جميع الاتحادات التي شاركت.