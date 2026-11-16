منافسات بطولة فزاع لليولة تحبس الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة

حبست الحلقة الثالثة من برنامج «الميدان»، بنسخته الـ22، أنفاس الجمهور حتى اللحظات الأخيرة، بعدما شهدت منافسة قوية بين أربعة من اليويلة الذين تبادلوا التفوق في التحديات الستة، قبل أن يحسم عبدالرحمن عمر الزعابي (رأس الخيمة) 75 علامة، وحمد محمد المقعودي (دبي) 70 علامة، بطاقتي التأهل إلى المرحلة التالية من بطولة فزاع لليولة في نسختها الـ26، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط أجواء حماسية احتضنتها قلعة الميدان في منطقة المرموم.

وجاءت مجريات الحلقة حافلة بالتقلبات، ما أبقى احتمالات التأهل مفتوحة حتى المراحل الأخيرة، ومنح الحلقة طابعاً تنافسياً استثنائياً، عكس حجم الاستعداد والمهارات التي يمتلكها اليويلة المشاركون هذا الموسم.

واستُهلّت منافسات الحلقة الثالثة بتحدي اليولة على أنغام أغنية «سبعة أنعام»، من كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد، وغناء الفنان ميحد حمد، حيث قدّم اليويلة الأربعة عروضهم وسط أجواء حماسية، أظهروا خلالها مهاراتهم في التحكم بالسلاح وتناسق الحركات ودقة الأداء، في تحدٍّ يجسّد أصالة هذا الفن الإماراتي ومكانته في الموروث الوطني، وشهد التحدي تألق عبدالرحمن الزعابي وحمد المقعودي، اللذين نجحا في تحقيق العلامة، ليضعا أولى بصماتهما في مسار المنافسة نحو التأهل.

ونجح الزعابي في تحقيق العلامة في أربعة تحديات، شملت «زمط هين» و«عد القصيد» و«الرماية» و«اليولة»، مقدماً أداءً متوازناً جمع بين المهارات التراثية والدقة والتركيز، ليحجز إحدى بطاقتي العبور إلى المرحلة التالية.

بينما أظهر المقعودي جاهزية عالية مكّنته من التفوق في أربعة تحديات، هي «زمط هين» و«السباحة» و«شد شداد» و«اليولة»، ليواصل مسيرة لافتة في البطولة، بعدما بدأ مشواره ضمن قائمة اليويلة الاحتياط، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة في المنافسات الرئيسة، ويثبت جدارته بانتزاع إحدى بطاقتي التأهل إلى المرحلة الثانية. ويمنح هذا الإنجاز مشاركته خصوصية إضافية، إذ نجح في تحويل فرصة المشاركة إلى حضور تنافسي مؤثر، مؤكداً أن الميدان يمنح الفرصة لمن يمتلك المهارة والاستعداد والقدرة على إثبات نفسه.

ولم تقل مشاركة بقية المتنافسين قوة وإثارة، إذ نجح زايد سهيل الصريدي (الفجيرة)، في تحقيق العلامة في تحديات «السباحة» و«الرماية» و«شد شداد»، فيما أظهر محمد مبارك الكربي (العين)، تميزاً في «عد القصيد» و«شد شداد»، ليسهم كلاهما في رفع مستوى المنافسة، وإبقاء نتائج الحلقة مفتوحة أمام احتمالات متعددة.

وعكست النتائج طبيعة التحديات الستة التي تقوم عليها البطولة، إذ لا يكفي التميز في مهارة واحدة لضمان التأهل، بل يتطلب الوصول إلى المرحلة التالية امتلاك قدرات متنوعة تجمع بين إتقان الفنون التراثية والمهارات الرياضية وسرعة الأداء ودقة التنفيذ، وهو ما جعل كل تحدٍّ مؤثراً في مسار المنافسة وترتيب المتسابقين.

وقدمت الحلقة صورة عن المستوى المتقدم الذي وصلت إليه منافسات بطولة فزاع لليولة، بعدما أصبحت المهارة في اليولة جزءاً من منظومة أوسع من التحديات التي تختبر معرفة المتسابق بالموروث الإماراتي، وقدرته على ممارسة عدد من الفنون والرياضات المرتبطة بحياة أهل الإمارات، في تجربة تجمع بين الأصالة والتنافس الرياضي.

ومع اختتام الحلقة الثالثة وتأهل الزعابي والمقعودي، تتجه الأنظار إلى الحلقة الرابعة والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة فزاع لليولة التي ستشهد حسم آخر بطاقتين مؤهلتين إلى المرحلة الثانية، في مواجهة يُنتظر أن تبلغ فيها المنافسة ذروتها مع اقتراب اكتمال عقد المتأهلين، ومواصلة رحلة البحث عن لقب البطولة في قلعة الميدان بالمرموم.

حضور غنائي

على الجانب الفني، استضافت الحلقة الثالثة من بطولة فزاع لليولة في نسختها الـ26، الفنان معضد الكعبي، الذي قدم أغنية «الروح الغرامية»، مضيفاً حضوراً غنائياً إلى أجواء المنافسات، في إطار الفقرات الفنية التي يحرص برنامج «الميدان» على تقديمها إلى جانب التحديات التراثية والرياضية.

• الأنظار تتجه إلى الحلقة الأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لـ«البطولة».

• 75 علامة تصدّر بها عبدالرحمن عمر الزعابي خلال «الحلقة».