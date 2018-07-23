الجزيرة يصعِّد اللاعب المصري عبدالله رمضان

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة أن المدير الفني للفريق الأول، الهولندي مارسيل كايزر، قرر تصعيد اللاعب المصري عبدالله رمضان (20 عاماً)، لاعب فريق الشباب بالنادي، إلى الفريق الأول.

بدأ رمضان مسيرته مع الجزيرة في مدرسة الكرة بالنادي، تحت قيادة المدير الفني لمدرسة الكرة بدر رجب، والمدير الفني لأكاديمية الناشئين وائل السيسي، وهو لم يتجاوز 10 سنوات، وسبق للاعب أن شارك مع الجزيرة بقرار من المدير الفني السابق للفريق، الهولندي تين كات، في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بأبوظبي والعين في ديسمبر من العام الماضي، وظهر بمستوى فني عال، وأسهم في احتلال الفريق المركز الرابع في البطولة، وسيتم قيد اللاعب في فئة مواليد الدولة.

من جانب آخر، فاز الجزيرة على فريق «إي في في»، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الهولندي، أول من أمس، على ملعب مدينة تيغلين، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة الأولى للجزيرة خلال معسكره الخارجي المقام حالياً بهولندا استعداداً للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الجزيرة بهدف واحد دون رد، أحرزه المهاجم العائد إلى صفوف الفريق من إعارة لنادي بني ياس أحمد ربيع في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني أضاف الغاني إيرنست أسانتي الهدف الثاني في الدقيقة 77، واختتم البرازيلي رومارينهو دا سيلفا أهداف الجزيرة في الدقيقة 81.

ودفع المدير الفني للفريق، الهولندي مارسيل كايزر، بتشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة، فدفع في الشوط الأول بكل من علي خصيف في حراسة المرمى، ومحمد فوزي وفارس جمعة وخليفة الحمادي وسالم العيدي في خط الدفاع، ويعقوب الحوسني ومحمد جمال وخلفان مبارك والبرازيلي ليوناردو بيريرا في خط الوسط، وأحمد ربيع وعلي مبخوت في خط الهجوم.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وكان الجزيرة الأفضل في الشوط الأول، وسنحت له فرص عدة للتسجيل، لكنه لم يهز شباك المنافس إلا قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عن طريق أحمد ربيع.

ودفع المدير الفني كايزر بتشكيلة مختلفة في الشوط الثاني، ضمت كلاً من عبدالرحمن العامري في حراسة المرمى، ويوسف عبدالكريم ومسلم فايز وعبدالله فيصل وسالم راشد في خط الدفاع، ومحمد العطاس والكاميروني سيباستيان سياني والغاني إيرنست أسانتي وعبدالله رمضان في خط الوسط، والبرازيلي رومارينهو وزايد العامري في خط الهجوم.

وسيطر الجزيرة على مجريات هذا الشوط بشكل كامل، وكان الأكثر استحواذاً وهجوماً ووصولاً إلى المرمى، واستطاع تعزيز تقدمه بهدفين آخرين عن طريق إيرنست اسانتي ورومارينهو.

ومن المنتظر أن يؤدي الجزيرة مباراته الثانية غداً مع فريق «إف سي يونج رودا»، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الهولندي، ويلعب الفريق مباراته الودية الثالثة يوم السبت المقبل مع فريق «سبارتا روتردام جي سي»، أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي، ويؤدي مباراته الرابعة مع فريق «إف سي إيندهوفن»، بطل الدوري الممتاز الهولندي يوم 31 يوليو، ويختتم مبارياته الودية خلال المعسكر في الثالث من أغسطس المقبل مع فريق أشيلس 29، أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي، قبل أن يعود إلى البلاد في الخامس من أغسطس، لاستكمال فترة إعداده للموسم الجديد.

3

أغسطس المقبل

يختتم الجزيرة مبارياته

الودية مع فريق

أشيلس 29 أحد فرق

دوري الدرجة الثانية

الهولندي.