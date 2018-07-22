منتخب ناشئي اليد يختتم المرحلة الثالثة استعداداً لـ «الآسيوية»

المصدر: جوني جبور - دبي

اختتم منتخب الناشئين لكرة اليد، أمس، التجمع الداخلي الثالث، الذي أقيم بالصالة النهيانية في العين، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة للناشئين، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 14 وحتى 27 سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس العالم في مقدونيا 2019.

ويُعد تجمع العين الثالث للمنتخب بعد التجمعين الأول والثاني اللذين أقيما على صالتي ناديي بني ياس، والوصل.

من جهته، أعرب مدرب المنتخب قاسم عاشور، عن رضاه للمستوى الذي بلغه اللاعبون على مدار التجمعات الثلاثة، وقال في تصريحات صحافية، إن: «مستوى اللاعبين في تطوير مستمر في ظل التدريبات الصباحية والمسائية التي أسهمت في رفع معدلات اللياقة البدنية، بجانب الارتقاء بالجانب المهاري للمنتخب».