منتخب السباحة إلى البرتغال للمشاركة في البطولة المفتوحة

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

يغادر منتخب السباحة صباح اليوم إلى البرتغال للمشاركة في بطولة البرتغال المفتوحة للسباحة المؤهلة إلى أولمبياد الشباب بالأرجنتين، وخاض المنتخب فترة إعداد داخلي بدأت في منتصف الشهر الماضي في مجمع حمدان الرياضي تحت إشراف المدرب السلوفاكي ماتيك كوشار، ويستمر المنتخب في البرتغال حتى 30 يوليو الجاري موعد العودة إلى الإمارات.

وأكد نائب رئيس اتحاد السباحة رئيس لجنة المنتخبات رئيس البعثة جمعة البلوشي، في تصريحات صحافية، أن مشاركة المنتخب في البطولة تأتي من أجل محاولة التواجد في مثل هذه البطولات العالمية والاحتكاك مع المدارس المختلفة. وأعلن البلوشي عن السباحين المشاركين في البطولة، وهم: أحمد عيدروس، خميس الحوسني، ناصر المنصوري، حمدان البلوشي، يوسف المطروشي، عبدالله جاسم الحوسني، وعلي نصيب المنهالي، مشيراً إلى أن هؤلاء من أفضل السباحين الشباب الموجودين على مستوى الدولة.