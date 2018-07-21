"الزعيم" يختبر نفسه أمام زابرسيتش الكرواتي اليوم

المصدر: معاذ كمبال – العين

يدشن فريق العين لكرة القدم في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت بتوقيت الإمارات سلسلة تجاربه الودية في معسكره الخارجي في سلوفينيا بمواجهة فريق انتر زابرستش المشارك في الدوري الكرواتي الممتاز.

ويسعى "الزعيم" لبلوغ مرحلة متقدمة من الجاهزية قبل مواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري يوم 31 من الشهر الجاري في كرواتيا ضمن ذهاب البطولة العربية.

وكان الفريق بدأ معسكره الخارجي يوم الثالث عشر من شهر يوليو الجاري في سلوفينيا، ويؤدي حصتين صباحية ومسائية بصورة يومية تحت إشراف مدربه الكرواتي زوران ماميتش.

ويغيب عن المعسكر كل من الفريق القائد عمر عبدالرحمن "عموري" الذي لم يجدد عقده حتى الآن والمهاجم السويدي ماركوس بيرغ للمعسكر خلال الأيام القادمة بعد أن حصل على راحة عقب مشاركته في كأس العالم مع منتخب بلاده.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تجربته الودية الثانية يوم الخميس القادم قبل السفر لكرواتيا لمواجهة الفريق الجزائري.